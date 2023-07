Fredberg probeerde het stil te houden, maar BILD is hem te snel af: 'Anderlecht wil speler van Duitse traditieclub naar Brussel halen'

Het transferoffensief bij RSC Anderlecht lijkt (eindelijk) van start te gaan. Jesper Fredberg wil de dossiers van Kasper Dolberg en Santiago Hezze deze week afronden. Ondertussen mikt de Deen op nog een aanwinst.

RSC Anderlecht is immers op zoek naar een extra nummer tien. Yari Verschaeren is dan wel dé geknipte man voor die rol, maar het jeugdproduct van paars-wit revalideert momenteel van een zware knieblessure. Het lijkt er niet op dat hij voor de jaarwisseling nog in actie zal komen.

Volgens BILD hebben de hoofdstedelingen het alternatief gevonden bij FC Schalke 04. Door de degradatie van die Köningsblauen wil Rodrigo Zalazar - ondanks een lopend contract tot medio 2026 - vertrekken uit Gelsenkirchen.

Concurrentie

De 23-jarige Uruguayaan moet zo'n vier miljoen euro kosten. En dat is niet alles. Ook Villarreal CF en Torino FC hebben Zalazar in het vizier. Al wil Anderlecht alles en iedereen te snel af zijn. Naar verluidt heeft Fredberg zelfs al een formeel bod uitgebracht.