Niet te weigeren recordsom: Anderlecht grijpt naast topschutter uit Challenger Pro League

RSC Anderlecht had hem op de radar staan. Maar het is nu toch helemaal anders gelopen. Het buitenland wacht en de keuze is gemaakt.

Thierno Barry van SK Beveren had een heel gewild profiel, en dat was ook Anderlecht niet ontgaan. De jonge Fransman scoorde het voorbije seizoen met de ogen dicht in de Challenger Pro League. Paars-wit had hem op de radar en wilde hem graag inlijven. Zover zal het echter niet komen, want Barry heeft een andere keuze gemaakt. © photonews Anderlecht kreeg snel door dat het minstens wee miljoen euro op tafel moest leggen voor Barry, een bedrag dat voor het Zwitserse Basel geen probleem was. Barry zal verschillende miljoenen opleveren en zo ook meteen de duurste uitgaande transfer in de Challenger Pro League worden. 👋 Bienvenue à Bâle, Thierno ❤️💙



🇫🇷 Der französische Mittelstürmer Thierno Barry wechselt per sofort vom belgischen Zweitligisten SK Beveren zum FC Basel 1893 😍 Der 20-jährige Toptorschütze der Challenger Pro League unterzeichnet am Rheinknie einen Vierjahresvertrag bis Sommer… pic.twitter.com/vCgnXd5EiK — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 3, 2023 De Franse aanvaller tekende een contract voor vier seizoenen in Zwitserland. "Heel wat teams toonden interesse, uiteindelijk trok het Zwitserse Basel aan het langste eind." "De club staat erop de aanvaller te bedanken voor zijn inzet en vele doelpunten het afgelopen seizoen. We wensen Barry nog veel succes toe in zijn verdere carrière", aldus Beveren op zijn webstek.