Speelt PSV in op het wispelturige karakter van Lang? Op deze manier willen Nederlanders Club Brugge onder druk zetten om transfer af te ronden

Wat doet een geïnteresseerde club als een speler wil komen, maar de onderhandelingen met de andere club niet opschieten? Vertaald naar het dossier van Noa Lang: wat doet PSV om druk te zetten op Club Brugge op het moment dat de kloof tussen vraag en aanbod té groot blijft?

Simpel: de media inschakelen. Peter Bosz werd vandaag namelijk voorgesteld als de nieuwe coach van de Lampenclub. Hét ideale moment om met enkele simpele quotes uit de mond van coach én sportief directeur het vuurtje op te stoken, blauw-zwart te porren én Lang zelf natuurlijk ongeduldig te laten worden.

We willen Noa Lang graag naar PSV halen. We zijn aan het kijken of we er handen en voeten aan kunnen geven