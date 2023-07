'Anderlecht mikt hoog met ex-speler Barcelona en Liverpool'

RSC Anderlecht mikt hoog. En daarbij willen ze zich ook danig gaan versterken met een man uit de Premier League.

RSC Anderlecht heeft volgens Engelse media zijn oog laten vallen op Sergi Canos. Die kwam afgelopen seizoen uit voor Brentford.

In januari werd hij voor zes maanden uitgeleend aan het Griekse Olympiakos. De 26-jarige rechtsbuiten speelde daar slechts acht keer mee, maar zorgde wel voor 4 goals en 2 assists.

© photonews

Zijn marktwaarde was ooit 14 miljoen euro, nu bedraagt die volgens Transfermarkt nog 9 miljoen euro. De Spanjaard heeft zijn jeugdopleiding gekregen bij Barcelona en deels Liverpool.

Canos

Of Anderlecht hem kan inlijven? Dat zal nog moeten blijken. Ondertussen zijn er wel kapers genoeg op de kust.

Ook AEK Athene en Valencia zien namelijk wel wat in de winger, die in de kijker liep met zijn prestaties in Griekenland. Makkelijk zal het niet worden om hem aan te kopen.