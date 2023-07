Anderlecht wil stunten met creatieve middenvelder uit de Bundesliga

Door de blessure van Yari Verschaeren is Anderlecht dringend op zoek naar een creatieve middenvelder. Die hebben ze op het oog en komt uit de Bundesliga.

Lior Refaelov is vertrokken en Yari Verschaeren ligt nog in de lappenmand dus moet Anderlecht op zoek naar extra creativiteit op het middenveld. Zeker als ze willen dat Dolberg rendeert vooraan als doelpuntenmaker.

Anderlecht heeft deze versterking mogelijk gevonden bij het Duitse Schalke04. Zij kenden een zwak seizoen met de degradatie naar de 2de Bundesliga tot gevolg, maar één van hun spelers sprong wel in het oog. Dit is de Uruguayaanse creatieve middenvelder, Rodrigo Zalazar. De 23-jarige middenvelder kwam vorig seizoen tot 22 wedstrijden in de Bundesliga waarin hij éénmaal tot scoren kwam en zes assists gaf.

De Brusselaars zullen wel diep in hun buidel moeten tasten om hem binnen te hengelen. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt.com geschat op 4 miljoen euro. Tegelijkertijd heeft hij nog een contract bij Schalke04 tot medio 2026. Zalazar staat wel open voor een vertrek want hij wil op het hoogste niveau blijven spelen.