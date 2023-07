🎥 Nieuwe regel voorkomt tijdrekken, maar nekt misschien ook wel iconische doelpunten

Wat is de meest iconische inworpassist die u ooit gezien heeft? De kans is groot dat daarbij een handdoek bij te pas kwam. Want door de bal, en de handen, te drogen kan de speler extra ver ingooien.

In de Premier League, en in alle Engelse competities bij uitbreiding, is dat vanaf volgend seizoen gedaan. Geen handdoeken meer aan de kant van het veld. Ook geen handdoeken aangegeven door supporters aan de kant van het veld. De kans dat we een inworpassist over lange afstand te zien krijgen, zoals Gareth Bale dat ooit deed in de FA Cup voor Tottenham, wordt daardoor kleiner.

Het is niet voor niets dat de regel in Engeland doorgevoerd wordt. Daar is de inworp nog een echt wapen. Meest bekend om zijn inworp(pre)asstist: Rory Delap. De voormalig middenvelder van Stoke City maakte van de inworp een gevaar voor doel. Maar liefst 24 doelpunten vloeiden voort uit de verre uitgooiballen van de Ier. Een record tot nog toe.

Maar de wellicht allerbelangrijkste inworpassist heeft een Belgisch tintje. Zo gooide Union-middenvelder Bart Nieuwkoop, toen nog bij Feyenoord, al na 30 seconden in de wedstrijd de bal in de loop van Dirk Kuyt in de titelmatch van de Rotterdammers in 2017. Feyenoord zou die wedstrijd met 3-1 winnen en voor het eerst in 18 jaar nog eens kampioen van Nederland worden.

Wat is het meest iconische doelpunt dat u zich kan herinneren uit een inworp?