Thuis en Familie in zomerreces, gelukkig is er nog de 'Bosuilsoap': dit is hoe Tania Mintjens de gronden van Antwerp in handen kreeg

Als er één heet hangijzer is deze zomer, dan is het misschien wel het stadiondossier van Royal Antwerp FC. Tania Mintjens en Paul Gheysens zijn twee van de meest gebruikte voetbalnamen in google ondertussen vermoeden we.

Het zit er bovenarms op voor de gronden van het Bosuilstadion tussen Paul Gheysens en Tania Mintjens. Met een bijrolletje voor het stadsbestuur.

De situatie is ondertussen goed gekend, maar de vraag is natuurlijk ook: hoe kwam Mintjens in de eerste plaats aan de gronden? Dat onderzocht Het Laatste Nieuws.

Het antwoord is bijzonder straf. Een soap zou u wil, die ondertussen al meer dan vijftien jaar geleden begon - in een tijd dat het niet goed ging met The Great Old.

Antwerp kon in die tijd een lening niet terugbetalen aan Rabobank en dus ging Eddy Wauters elders lenen om de eerste lening uit te betalen. Hij ging in zee met de beruchte Engelse zakenman Tony Gram, onder meer bekend van zijn overname van modemerk Kipling.

Mintjens

Gram werd niet tijdig terugbetaald en dus mocht Gram de gronden van de Bosuil openbaar verkopen. Antwerp hield dat tegen, in 2008 ging Wauters in zee met Fernand Collin. Die deal ging ook niet door, in volle bankencrisis.

En toen kwam meubelfabrikant Karel Mintjens - vader van Tania - op de proppen. Hij leende het half miljoen euro wél uit. Op voorwaarde van een recht van opstal tot 2052. En de rest is geschiedenis.