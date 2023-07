Exclusief: Standard heeft opnieuw een ex-speler van Tottenham die meetraint

Na Isaac Price en Romaine Mundle is er opnieuw een jeugdig talent dat bij Standard aan het trainen is. Of hoe ze het geweer van schouder hebben veranderd bij de Rouches.

Of de komst van Yaya Touré er voor iets tussen zit? Misschien wel. Maar sterke man Fergal Harkin blijft zich roeren op de transfermarkt. Na Isaac Price en Romaine Mundle is er volgens onze informatie nu ook Jonathan Dinzeyi, een 23-jarige centrale verdediger. Dinzeyi De Engelsman genoot zijn jeugdopleiding bij het Tottenham van (toen) Toby Alderweireld en Jan Vertonghen en speelde er nog onder de hoede van Scott Parker. Na ook een periode bij Arsenal is hij nu einde contract. En dus kan hij tekenen waar hij wil. Bij de U23 is hij momenteel ritme aan het op doen. Mogelijk kan hij ook snel doorschuiven naar de A-kern. Daarover de komende weken mogelijk meer nieuws.