Harde kern van Antwerp kiest duidelijk partij in hetze tussen Paul Gheysens en Tania Mintjens

De hetze over het stadion en de gronden van Antwerp houdt de fans in de greep. De harde kern van Antwerp, Collectief 86, heeft nu ook gereageerd en heeft duidelijk partij gekozen.

Collectief 86 is het overkoepelend orgaan dat de verschillende fanatieke fracties binnen de harde kern van Antwerp verbindt. Ze open hun communicatie met dat ze doelbewust zich stil hebben gehouden de laatste tijd. Ze vonden het wijselijk om een zekere sereniteit te bewaren. Nu dat de hele hetze voor tweedracht zorgt tussen de fans hebben ze besloten om een duidelijk standpunt in te nemen.

In de eerste plaats zijn we ons zeer bewust van het feit dat onze club er voor uw overname bijzonder slecht voor stond op financieel en sportief vlak. In die mate zelfs dat haar voortbestaan op de helling stond. Uw investeringen hebben er niet alleen voor gezorgd dat de club werd gered. Bovendien werd de Great Old op 5 jaar tijd uitgebouwd tot een club die tegen het plafond van onze nationale competitie aanduwt. Wie had er in 2017 durven voorspellen dat we 6 jaar later twee bekers en een titel zouden pakken? We denken dat heel het land, wijzelf incluis, met open mond hebben gekeken naar dit huzarenstukje.



In onze opmars was het de familie Gheyssens die de architect, drijvende kracht en de motor van het succes was ….en nog is….



We lezen tussen de regels door dat mevrouw Mintjens schrik heeft dat de club (en de gronden) zouden worden verkocht en dat dit één van de hoofdredenen is dat ze niet wil verkopen. In alle eerlijkheid kunnen wij echter uit niks afleiden dat een dergelijke verkoop aan de orde is. U ontkende het overigens in de pers, maar wij denken dat de professionele uitbouw van het jeugdcomplex en het aanstellen van Overmars, Van Bommel en andere autoriteiten binnen hun vakgebied, eerder blijk geeft van een wil tot verankering van u en uw familie.



Wij zijn evenzeer overtuigd van het potentieel van Royal Antwerp Football Club. Uiteraard bent u in hoofdzaak geïnteresseerd in het verdienmodel dat de club kan bieden, maar daar is in de gegeven omstandigheden niks mis mee. Het aantrekken van jong talent dat voor een veelvoud van hun initiële waarde kan worden doorverkocht, het regelmatig meestrijden in de groepsfasen van de Champions League en de inkomsten die uit het stadion kunnen worden gegenereerd, zal de club ongetwijfeld op termijn zelfbedruipend maken.



In het licht van dit alles hebben we het eisenpakket van mevrouw Mintjens en haar zaakwaarnemer met de nodige aandacht doorgenomen.



Het is voor ons onder meer onbegrijpelijk dat een grondeigenaar aan een investeerder zou opleggen hoe er een return on investment mag worden bekomen door bijvoorbeeld een huurplafond te eisen. Zeker niet wanneer er reeds voor ruim 150.000.000 Euro werd geïnvesteerd.



Wij weten dat een overeenkomst nakende was , maar dat een akkoord plots werd afgeblazen. Wij vragen jullie met aandrang om terug aan tafel te gaan zitten en jullie Antwerp-hart te laten spreken.

Ons hart klopt voor Royal Antwerp Football Club, Ons hart is rood-wit.

Wij hopen dat van het momentum gebruik wordt gemaakt om een volgende stap te zetten.

Wij hopen dat we de afspraak met de toekomst niet missen, dat zou gewoon doodzonde zijn.

RAFC is een slapende reus die wakker is geworden: laat hem niet terug in slaap vallen.

Zit aub samen en finetune dit naar tevredenheid van alle betrokkenen! Het feit dat Mr Gheyssens onze club tot deze hoogten heeft gebracht, laat zien dat zijn hart rood-wit is en daar moet het om gaan.

Maar laat aub die deur naar mekaar open staan.

Los dit samen op met als gemeenschappelijke deler de club en de fans!

Wij rekenen op jullie!! Zit zo snel mogelijk samen.



Het ligt niet in onze bedoeling om de huidige polemiek verder aan te zwengelen, dan wel u in kennis te stellen van het feit dat wij, als Collectief 86, het volledige vertrouwen in de intenties van u en uw familie behouden.