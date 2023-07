Antwerp zoekt oplossing voor drietal dat weg mag

Terwijl dat Antwerp op stage is vertrokken naar Oostenrijk is een drietal in Antwerpen gebleven. Zij mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Michael Frey (28), Birger Verstraete (29) en Dorian Dessoleil (30) zijn bij Antwerp niet mee op stage vertrokken. Het drietal blijft trainen bij Antwerp, maar dan in de B-kern. Mark Van Bommel rekent niet meer op de drie ervaren spelers die vorig seizoen al op uitleenbasis bij andere clubs actief waren. Frey kon zich vorig seizoen niet schikken in de rol als doublure voor Janssen. De Zwitserse aanvaller ging in de winterstop naar Schalke04, maar kon daar geen potten breken. Hij kon niet voorkomen dat de Duitse tradititieclub degradeerde naar de tweede Bundesliga. Verstraete was dan weer een volledig seizoen actief bij KV Mechelen. Hij kende een sterk seizoen bij de Mechelaars, maar zag de bekroning ontbreken met de Croky Cup die naar Antwerp ging. Verstraete en KV Mechelen wilden graag met elkaar verder, maar zijn loon is momenteel te hoog voor de Mechelaars. Dessoleil speelde een heel seizoen op uitleenbasis bij KV Kortrijk, maar werd omwille van disciplinaire redenen daar naar de B-kern verwezen. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert al van november vorig jaar.