Ooit nog het mooie weer gemaakt bij STVV en Charleroi: KAA Gent ontdoet zich van flop-speler

KAA Gent is verlost van een overbodige pion. Jordan Botaka is nu helemaal weg bij de Buffalo's. Al was dat meer een formaliteit dan wat anders.

KAA Gent nam Jordan Botaka in 2020 over van STVV, maar sindsdien volgden uitleenbeurten aan Sporting Charleroi, Fortuna Sittard en Hapoel Jeruzalem. De 24-voudig Congolees international had nog een contract tot medio 2024 bij de Buffalo's. ZIjn laatste contractjaar gaat hij niet uitdoen. KAA Gent en Jordan Botaka gaan in onderling overleg uit elkaar. Het contract van de speler werd ontbonden.#Hamann #kaagent pic.twitter.com/YVczHic5NE — KAA Gent (@KAAGent) July 10, 2023 Gent en Botaka hebben in onderling overleg besloten om het contract te verbreken, waardoor Botaka nu als vrije speler een nieuwe club kan zoeken. Botaka kon nooit zijn stempel drukken bij Gent zelf en mag dus uitkijken naar nieuwe uitdagingen. Of die in het binnen- dan wel buitenland ligt, zal nog moeten blijken.