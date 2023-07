PSV-fan beslist na meer dan vijftig jaar om niét meer te komen... omdat Noa Lang naar Eindhoven komt

Noa Lang is dé topaanwinst van PSV. De Nederlanders willen komend seizoen meespelen om de titel in de Eredivisie. Maar de komst van de voormalige speler van AFC Ajax valt niét bij iedereen in goede aarde.

Op Twitter circuleert - al heeft de gebruiker het inmiddels al verwijderd - immers een berichtje van een fervente fan van PSV. De man heeft na 51 jaar beslist om zijn seizoenskaart bij De Lampenclub niet te verlengen. De reden: de komst van Noa Lang. "Ik heb lang getwijfeld over deze tweet", schrijft Leon Elders. "Maar na het aantrekken van Lang heb ik besloten om mijn seizoenskaart niet te verlengen. Lang is ongetwijfeld een goede speler die PSV kampioen kan maken. Maar in mijn ogen is hij niet PSV-waardig. Karakter én verleden Ook in de Nederlandse media werd de voorbije weken immers duchtig gesproken over het karakter van de voormalige aanvaller van Club Brugge. Daar komt dan nog eens zijn verleden bij AFC Ajax bij. Al zal het Eindhovense management er wellicht niet wakker van liggen.