Club Brugge loopt blauwtje: hoog bod op Franse verdediger van tafel geveegd

Met het oog op volgend seizoen hoopt Club Brugge nog een centrale verdediger te strikken. De West-Vlamingen probeerden kort op de bal te spelen voor een Franse verdediger, maar dat draaide verkeerd uit.

Want AEK Athene heeft het bod van 8 miljoen euro op verdediger Harold Moukoudi geweigerd. De 25-jarige Fransman speelde vorig jaar een bijzonder sterk seizoen in Griekenland, en staat onder meer op de radar van Besiktas en RC Lens.

De bonkige verdediger won vorig seizoen met de Griekse topclub het kampioenschap en de beker, en had in beide successen een groot aandeel. Zo scoorde hij onder meer in de bekerfinale. Moukoudi heeft nog een contract tot 2026 in Athene, dus het spreekt voor zich dat zijn club hem niet zomaar zal laten gaan.

Club Brugge hoopte dus kort op de bal te spelen, maar dat draaide verkeerd uit. De Bruggelingen zijn nog op zoek naar een centrale verdediger, aangezien Mechele-Spileers geen zekerheid is voor volgend seizoen en de toekomst van Boyata en Hendry onzeker lijkt.