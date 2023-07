Done deal: Talentrijke Belg verlaat Club Brugge voor Italiaans avontuur

Kent u Lukas Mondele al? Misschien niet. En nochtans was hij een groot talent de voorbije jaren, maar het is er net niet uitgekomen. Nu wacht een avontuur in het buitenland.

Lukas Mondele heeft een contract getekend bij het Italiaanse Modena 2018. De in Brussel geboren verdedigende middenvelder ligt tot juni 2026 onder contract bij de Italiaanse club.

Mondele is een 19-jarige Belg die bij de nationale jeugdreeksen zat en via Boitsfort en Charleroi in 2019 bij de jeugd van Club Brugge kwam. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Club NXT.

Jeugdproduct

In 2021 kreeg hij onder Philippe Clement bij het begin van het seizoen een paar kansen in de A-kern. Hij werd er medisch getest en zat onder meer in de selectie voor de Supercup.

Daarna verdween hij geruisloos opnieuw uit de plannen van Club Brugge. Mondele sprokkelde hooguit wat minuten in de Youth League en hier en daar bij Club NXT in de Challenger Pro League.

© photonews

Hij depanneerde vooral als centrale verdediger, al is hij van nature eigenlijk een verdedigende middenvelder. En dus was het tijd om andere oorden op te zoeken.

Modena zou dan wel eens een leuke optie kunnen zijn voor de jonge Belg, want bij dat team barst men van de ambitie. In 2018 was het team nog failliet.

Ambitieus Modena

Daarna ging het snel: in 2019 werden ze kampioen in de Serie D, in 2021 speelden ze al de play-offs in de Serie C en in 2022 werden ze er kampioen. Vorig jaar werden ze al meteen tiende in de Serie B.

© photonews

Het is al van 2004 geleden dat Modena nog eens in de Serie A speelde, maar op termijn is dat mogelijk het doel. Met Cautali, Zaro en Cauz werd heel wat verdedigende ervaring aangekocht deze zomer.

En dus ook Lukas Mondele, die van de nieuwe lucht kan profiteren om aan meer speelminuten te raken. En daarna mogelijk door de grote poort terug te komen naar België? Wie weet.