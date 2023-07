Jonge Duivel is duidelijk over ambities voor volgend seizoen: "In ieder geval belangrijke rol spelen"

Waar ligt de toekomst van Yorbe Vertessen (22)? Voor de jonge spits is dat alvast heel duidelijk.

Want die wil gewoon terug aan de slag gaan bij PSV Eindhoven. De spits werd vorig seizoen nog voor een half seizoen uitgeleend aan Union Saint-Gilloise, met wie hij nipt naast de titel greep. In totaal was hij goed voor 3 goals en 2 assists in 15 Jupiler Pro League-optredens.

"Bronnen in zijn omgeving verzekeren dat de door PSV opgeleide twintiger voor een basisplek wil gaan in Eindhoven, of in ieder geval een belangrijke rol in speelminuten", klinkt het in het Eindhovens Dagblad.

De concurrentie bij de Nederlandse topclub is alvast niet min. "Hij moet afrekenen met Noa Lang, Johan Bakayoko en Anwar El Ghazi. Daarnaast dienen zich aanstormende talenten aan als Isaac Babadi en Jason van Duiven."