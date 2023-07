Verdediger die Anderlecht destijds nog 8 miljoen euro kostte, nu op proef bij Belgische tweedeklasser

Er speelt deze week een verdediger op proef bij Beerschot. En niet zomaar één...

Want Bubacarr Sanneh werd in 2018 nog voor maar liefst 8 miljoen euro naar Anderlecht gehaald. De centrumverdediger kwam over van het Deense Midtjylland FC en moest een sterkhouder worden bij paars-wit. Draaide dat eventjes anders uit...

De Gambiaanse speler speelde amper voor Anderlecht, en ook uitleenbeurten aan onder meer KV Oostende en Aarhus (tegenstander van Club Brugge in de Conference League) brachten geen beterschap voor Sanneh.

Bij Beerschot hoopt de 28-jarige verdediger, die momenteel nog zonder club zit, zijn carrière te herlanceren. Tom Saintfiet, bondscoach van Gambia, zag de verdediger het voorbije jaar aan het werk voor het Afrikaans land en neemt het voor hem op. "Buba is gewoon een goede voetballer met heel wat ervaring. Hij heeft dat vroeger in Denemarken bewezen. Misschien lag er bij Anderlecht te veel druk op zijn schouders omwille van het hoge bedrag dat ze voor hem hadden betaald? Ik weet het niet. Ik hoop alleszins dat hij snel terug een club vindt.”