Zowel interessante Rode Duivel als oude bekende van Deila gelinkt aan Club Brugge: 'Wendingen op komst'

Club Brugge heeft al heel wat inkomende transfers gedaan, maar er was sprake van toch nog wat meer versterkingen. Al lijken er nu wendingen te komen.

Clinton Mata naar Olympique Lyon en Tajon Buchanan die per se wil vertrekken bij Club Brugge? Dan is het alle hens aan denk op de rechterflank voor blauw-zwart.

Alles op alles dan maar voor ... Thomas Meunier? De Rode Duivel is ondertussen al meer dan een week in beeld op Jan Breydel, maar volgens Het Laatste Nieuws zou het zover niet komen.

Er werd wel degelijk gesproken tussen de Rode Duivel en Club Brugge, maar een deal zit er uiteindelijk niet in. En hij is niet de enige.

Huiswerk

Ook in de spits was er sprake over een nieuwkomer, want Philip Zinckernagel zou op weg zijn geweest naar zijn ex-trainer Ronny Deila.

Maar ook de spits zou volgens HLN uiteindelijk niet komen. Het huiswerk is (tot op heden) afgewerkt bij Clib Brugge.