🎥 Club Brugge heeft een goudklompje in de hand: Nieuwste aanwinst scoort prachtige goal op EK U19

Deze zomer trok Club Brugge in alle stilte nog een speler van FC Barcelona aan, zoals Ferran Jutgla een jaar geleden. Terwijl de Euro U19 op dit moment wordt gehouden, maakt Victor Barbera indruk!

Victor Barbera (18) is misschien wel één van aanwinsten die over enkele jaren als een enorme hit zal worden gezien. De jongeling van FC Barcelona, ​​opgeleid in La Masia, stapte deze zomer gratis over naar Blauw-Zwart.

De bedoeling van Club Brugge was om hem te laten kennismaken met het Belgische voetbal via Club NXT. Want hij heeft nog geen enkele ervaring op het hoogste niveau. Al liet hij wel bij de beloften van FC Barcelona zien dat hij kan voetballen met 16 doelpunten in 33 wedstrijden. Mogelijk komt zijn debuut er in de hoofdmacht sneller aan dan verwacht.

Momenteel speelt hij het EK U19 met Spanje. In de halve finale tegen Portugal scoorde de Bruggeling een prachtgoal: korte hoekschop in het strafschopgebied, schot in de bovenhoek. We herinneren ons de sensatie Ferran Jutgla toen hij in België aankwam: wat als Brugge het opnieuw heeft gedaan?