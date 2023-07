Anderlecht en Standard hadden hem zeker kunnen gebruiken: gewezen Buffalo is ultieme bewijs dat goede wijn beter wordt met de jaren

Brecht Dejaegere speelde de voorbije twee seizoenen bij Toulouse. Een terugkeer naar de Jupiler Pro League kwam dichtbij, maar het liep uiteindelijk helemaal anders.

Brecht Dejaegere speelde een sterk seizoen in de Ligue 1 en werd zelfs kapitein bij zijn Franse club Toulouse. De 32-jarige speler had echter besloten niet te verlengen bij de club. Hij wilde terug naar België komen, leek het wel. De Jupiler Pro League leek de volgende stap in zijn carrière te worden en diverse ploegen uit de Belgische competitie wilden hem. Daarbij waren verschillende ploegen uit de top-8, waaronder Standard. En ook Anderlecht. Zowat de hele subtop uit Frankrijk was ook geïnteresseerd, terwijl er ook Amerikaanse ploegen heil zagen in de ervaren Belg. En uiteindelijk was het de MLS die het zou gaan halen in de strijd om de handtekening van Dejaegere. I can’t wait to get started!!! I can’t wait to get started!!! #Forthecrown šŸ‘‘ šŸ’™šŸ¤ https://t.co/HgdyVgakDQ Brecht Dejaegere (@BDejaegere) July 13, 2023 "Ik kan niet wachten om er aan te beginnen", aldus Dejaegere zelf in een korte reactie via de sociale media bij zijn transfer. Hij tekende bij Charlotte FC. De middenvelder is er ondertussen 32, maar in de MLS geloven ze in hem. Vandaar dat hij ook meteen een tweejarig contract mocht tekenen. © photonews Voor Brecht Dejaegere is het een nieuwe stap. De aanvallende middenvelder zorgde afgelopen seizoen nog voor vier doelpunten en een assist bij Toulouse, terwijl hij ook veel verdedigend werk opknapte. En dat is de Belg ten voeten uit. De Rode Duivels haalde hij enkel bij de jeugdreeksen, maar de in Oostende geboren middenvelder heeft wel al de nodige adelbrieven weten af te leveren.

Gradueel verbeterde hij zich in zijn carrière. Hij brak door via de jeugd van KV Kortrijk, verkaste in 2013 naar KAA Gent en was er een belangrijke persoon in de titelstrijd in 2015. ZIjn belangrijkste doelpunt was er eentje op bezoek bij Club Brugge in een 2-3 zege op speeldag 8 in de play-offs.

Ook in de Champions League liet hij zich opmerken, waardoor er verschillende ploegen zich kwamen melden. Toch bleef hij de Buffalo's tot 2020 trouw, waarna hij naar Frankrijk trok.

Doorpakken

Eerst op huurbasis, daarna defintiief. Met opnieuw een belangrijke titel tot gevolg, opnieuw het einde van een tijdperk. De MLS van zijn kant wordt steeds interessanter en met Lionel Messi is er een absolute wereldster actief in de competitie.

Zo dartel of technisch is Brecht Dejaegere niet, maar als er wordt voorspeld dat Messi er alles kapot gaat spelen, dan kan ook de Belgische middenvelder zeker nog gensters slaan.