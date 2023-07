Carl Hoefkens weet wat hij wil bij Standard: "Op dat gebied opnieuw beste van België worden"

Attractief voetbal en rekening houdend met talent vanop de Académie. Carl Hoefkens heeft een duidelijk standpunt als het gaat over hoe hij wil dat Standard er in het nieuwe seizoen zal uitzien.

Standard is zich op oefenstage in Nederland aan het voorbereiden op het seizoen 2023-2024. En daarin willen ze weer een stap zetten richting de top.

Machine

"Eens de machine draait, dan zullen we top zijn", aldus Hoefkens in een interview daarover. "Ik heb veel reactie gehad toen ik hier aankwam, van mensen die vinden dat de club bij me past omwille van de passie."

"Je voelt de zin van de supporters. De top-6 halen zal niet evident zijn en we mogen het niet licht opnemen, maar we willen zo hoog mogelijk mikken."

© photonews

Rest de vraag: hoe wil Hoefkens een en ander realiseren? "We willen het anders aanpakken en een basis leggen waar we het hele seizoen kunnen op verder bouwen."

"Het mentale aspect ligt soms moeilijk door de vermoeidheid, maar we moeten ook de moeilijke omstandigheden aankunnen. We willen domineren en dat is niet altijd evident. Ik ben heel tevreden van de evolutie die ik zal zag tegen AZ Alkmaar."

Totaalvoetbal

Totaalvoetbal lijkt de inslag te zijn: "De aanvallers moeten helpen verdedigen en de verdedigers moeten zich ook offensief durven uiitleven. Iedereen moet werken voor elkaar, het moet elke dag beter. Ik zie mooie dingen op stage. Iedereen is er mee bezig."

"Winnen is belangrijk, maar we moeten ook onze plannen respecteren en mooi voetbal laten zien aan de supporters. Het belangrijkste is dat we goed reageren als er iets kan gebeuren. De fierheid is er en die moet er elk moment zijn."

Carl Hoefkens et Yaya Toure

En dan is er nog een ander ijkpunt voor Hoefkens: de jeugd. Ook in Brugge was dat al een belangrijk iets voor de nieuwe T1 van de Rouches.

"Het niveau van de Académie is heel belangrijk. We moeten opnieuw de beste worden in België op dat gebied. Dat zijn ambities die we willen waarmaken", besloot Hoefkens.