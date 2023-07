Jonas De Roeck trekt aan de alarmbel bij Westerlo

Westerlo kende een prima seizoen in de Jupiler Pro League. Dit herhalen zal niet gemakkelijk zijn en Jonas De Roeck trekt dan ook aan de alarmbel.

Westerlo zag maar liefst vijf basisspelers van vorig seizoen andere oorden opzoeken. Zo zijn Foster, De Cuyper en Nene definitief vertrokken en met Reynolds en Chadli wordt nog onderhandeld over een verlengd verblijf. “Om onze ambities waar te maken moet er nog een kwaliteitsinjectie komen”, is De Roeck realistisch tegenover Het Nieuwsblad. “We hebben ons huiswerk wel gemaakt, maar het klopt dat we dit jaar nog niet zo ver staan op het vlak van transfers."

Het is niet dat Westerlo nog geen transfers heeft gedaan. Met Piedfort en Muric werden twee spelers binnengehaald waar men vooral in de toekomst op rekent en die men niet ziet als onmiddellijke versterkingen. Dit zijn Bos en Rommens dan weer wel, maar beide strijden om een basisplaats op dezelfde plek.

Anderzijds ziet De Roeck wel twee spelers terugkeren na een langdurige blessure, namelijk Bernat en Daci. “Beide spelers hebben deze week een belangrijke mentale stap gezet”, volgens De Roeck. “Voor hen is het nu belangrijk om die blessure achter zich te laten en wedstrijden te spelen zonder na te denken.”