Portugese superster Nani wordt ploeggenoot van voormalige speler van Anderlecht en Eupen

Hij was jarenlang één van de smaakmakers van de Portugese nationale ploeg en bij Manchester United. Nu keert hij terug naar de Europese velden.

Nani zat zonder club nadat zijn contract bij het Australische Melbourne Victory was afgelopen. De aanvaller was in de afgelopen jaren ook actief voor Manchester United, Sporting Portugal, Orlando City en Venezia. Hij tekent nu een contract bij het Turkse Adana Demirspor waar Patrick Kluivert trainer is.

Nani was al eens eerder actief in de Süper Lig. In 2015 verliet hij Manchester United en tekende hij bij Fenerbahçe, dat hem een jaar later alweer verkocht aan Valencia. Nani was in dat seizoen goed voor twaalf goals en dertien assists in 47 officiële duels.

Nu keert Nani dus terug in Turkije. De aanvaller wordt de absolute vedette in de ploeg van Patrick Kluivert. Hij zal de concurrentie moeten aangaan met Henry Onyekuru die nog uitkwam voor Eupen en Anderlecht.