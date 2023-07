'Club Brugge en Genk richten vizier op dezelfde speler'

Club Brugge en Racing Genk hebben hun oog laten vallen op dezelfde speler. Het zou gaan om een Argentijnse defensieve middenvelder.

Volgens lokale media in Argentinië zouden zowel Club Brugge al Racing Genk belangstelling tonen in de 20-jarige Ignacio Miramon. De jonge defensieve middenvelder komt uit voor het Argentijnse Gimnasia. Tevens is hij jeugdinternational voor het Zuid-Amerikaans land.

De middenmoter uit de Argentijnse Primera División is echter niet van plan om Miramon zomaar te laten gaan. Eén van de twee bovengenoemde clubs zou al een bod van 3,5 miljoen euro hebben uitgebracht, maar dat zou intussen verworpen zijn.

Miramon kwam in totaal 28 keer uit voor Gimnasia, en was op het WK U20 actief met de Argentijnse beloftenploeg.