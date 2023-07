Het gaat opeens heel snel: 'Anderlecht zit in de laatste rechte lijn voor nieuwe transfer'

Anderlecht lijkt bijna zijn nieuwe doelman beet te hebben. Volgens L'Equipe zit het in de laatste rechte lijn om Maxime Dupé binnen te halen.

Al verschillende weken zijn er geruchten over de nieuwe doelman bij Anderlecht. Bart Verbruggen verhuisde naar Brighton en zo moest Jesper Fredberg op zoek naar een nieuwe doelman.

In juni kwam Maxime Dupé al op de radar van Anderlecht. Eerst waren er nog andere opties, maar uiteindelijk bleek Dupé de beste optie te zijn.

© photonews

Het zou overigens al snel beginnen gaan. Volgens L'Equipe zitten Anderlecht en Toulouse, de club van Dupé, in de finale fase van de onderhandelingen. Het zou om een verbintenis van 2 of 3 jaar gaan.

Dupé kwam in de zomer van 2020 toe bij Toulouse, toen nog in de Ligue 2. In 3 seizoenen speelde hij 116 wedstrijden. Afgelopen seizoen kwam Toulouse uit in de Ligue 1. In 38 wedstrijden pakte hij 9 clean sheets.