Nieuwe transferoorlog op komst? 'Club Brugge, Antwerp én Gent willen dezelfde aanvaller'

De strijd op het voetbalveld is al even gestreden, maar op de transfermarkt gaan de Belgische topclubs nog steeds met elkaar in de clinch. Het is ook dit weekend niet anders.

Zo is er de zaak rond Hamdi Labidi, een 21-jarige Tunesische spits van Club Africain Tunis. Hij zou wel eens naar België kunnen verkassen. 600.000 euro marktwaarde Met Club Brugge, Antwerp en KAA Gent zijn er alvast drie Belgische topclubs die volgens Africa Foot United wel wat zien in de Tunesiër. Het opbod kan dus alvast beginnen. Labidi heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van 600.000 euro. De 21-jarige aanvaller komt uit de jeugd van Club Africain Tunis. Doorbraak? Hoelang hij nog onder contract ligt is niet helemaal duidelijk. In 2020 kwam hij in de A-kern terecht, afgelopen seizoen brak hij helemaal door. Met 13 goals en 5 assists over alle competities heen was hij sterk in 33 gespeelde wedstrijden. Nu staat hij open voor een nieuwe uitdaging, die hem dus in Europa zou kunnen brengen. Ondertussen is hij ook Tunesisch international geworden, er zijn nog gegadigden uit andere landen dan België ook.