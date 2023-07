Nog een Belg naar de uitgang bij Inter: Brugs jeugdproduct tekent bij Nederlandse tweedeklasser

Na Zinho Vanheusden is er nog een Belgisch jeugdproduct van Inter Milaan die andere oorden opzoekt.

Want Tibo Persyn (21) heeft zijn handtekening gezet onder een contract van twee jaar bij FC Eindhoven. De flankmiddenvelder kwam vorig seizoen al uit voor de Nederlandse tweedeklasser, hij werd uitgeleend door Internazionale. De middenvelder speelde 34 wedstrijden, goed voor 3 assists.

"Tibo maakte vorig jaar een goede ontwikkeling bij ons door en wij verwachten dat hij die ontwikkeling door kan zetten. Met Tibo erbij krijgt ons team steeds meer vorm", klinkt het bij de Eindhovense club.

Persyn is een Brugs jeugdproduct, die in 2018 de overstap maakte naar de jeugd van Inter. Door Inter werd hij in het seizoen 2021-2022 uitgeleend aan Club, maar daar kon hij zich nooit doorzetten. Ook zijn uitleenbeurt aan Westerlo een half jaar later werd geen succes.