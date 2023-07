Al sprake van een erg grote verrassing bij KV Mechelen: "Een meevaller, daar moeten we eerlijk in zijn"

KV Mechelen heeft tot dusver vier inkomende transfers aangekondigd. De grote verrassing is dat daarnaast nog een nieuwe speler zich in de gratie van Steven Defour heeft gespeeld.

Tristan Loiseaux kwam over van de U23 van OHL om Jong KVM te vervoegen. Ondertussen zette Defour hem in drie van de vier oefenmatchen van de eerste ploeg in de basis als rechtsachter. "Hij werd gehaald voor de beloften. Hij heeft in eerste nationale met Leuven B gespeeld. Hij is een meevaller, daar moeten we eerlijk in zijn."

© photonews

Steven Defour ziet dat dus wel graag. Het komt ook wel door bepaalde omstandigheden dat alles zo gelopen is. "Hij is erbij gekomen omdat Sandy Walsh geblesseerd teruggekeerd is van zijn interlandbreak en omdat Rafik Belghali er toen nog niet was."

Zo heeft KV Mechelen er plots een verdediger bij om het seizoen mee aan te vatten in de A-kern. "Tristan doet het nu gewoon zeer goed. Ik kan weinig verkeerds over hem zeggen."