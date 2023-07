Bocht van 180 graden? 'Club Brugge en Ajax azen op JPL-smaakmaker, maar ...'

Club Brugge wil er heel graag een JPL-smaakmaker bij. En er is ook concurrentie uit het buitenland. Maar ...

Het gerucht over de mogelijke komst van Abdelkahar Kadri (22) van KV Kortrijk is ondertussen al enkele maanden oud. En het was Club Brugge menens.

Ook Ajax Amsterdam aasde nadrukkelijk op de sterkhouders van De Kerels. Boter bij de vis was dan ook het devies.

Een tijdje terug werden bedragen van om en bij de zes miljoen euro genoemd. Ondertussen zou er echter een wending zijn in het dossier.

Blijven bij Kortrijk

Doordat De Kerels nogal krap zitten qua aantal spelers zou Kadri volgens Het Nieuwsblad dé absolute draaischijf moeten gaan worden. Zeker als ook Selemani nog eens zou vertrekken, kan er van een vertrek van de Algerijnse spelmaker geen sprake meer zijn.

Kadri maakte indruk vorig seizoen na een lange blessure. In 15 matchen scoorde de Algerijnse spelmaker 4 keer en gaf hij 1 assist voor KV Kortrijk.