'Club Brugge vuurt ferme granaat af en schiet opnieuw raak: nieuwe aanwinst op komst'

Het is opnieuw raak voor Club Brugge. In de zoektocht naar nieuw voetbaltalent zijn ze andermaal in Amerika uitgekomen.

Club Brugge gaat shoppen in de Amerikaanse competitie, weet The Athletic te melden. Ze gaan er een Spaanse jeugdspeler aantrekken. Alejandro Granados staat volgens diverse bronnen dichtbij een handtekening op Jan Breydel. De 17-jarige middenvelder zou overkomen van Orlando City. Bij dat Amerikaanse team speelde hij vooral bij de B-kern, al kon hij ook al eens ervaring opdoen in de MLS. Nu staat hij voor een Europees avontuur. 1,8 miljoen euro Met de deal zou zo'n 2 miljoen dollar (een kleine 1,8 miljoen euro) gemoeid zijn. Granados speelde onlangs nog met Spanje op het EK U17. In de eerste plaats kunnen we verwachten dat Granados een speler is voor Club NXT. Maar wat goed is, kan snel komen. En doorstoten naar de A-kern.