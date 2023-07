Officieel en in ware 'CSI-stijl': alweer sterkhouder weg uit JPL, Rode Duivel trekt naar Spanje

Real Mallorca heeft zijn oog laten vallen op een Belg van Union SG. En dat zal de nodige miljoenen kunnen opleveren. Een akkoord is helemaal rond.

Het was al even duidelijk: Real Mallorca zag wat in Siebe Van der Heyden, de 25-jarige verdediger van Union SG. En die deal is nu rond.

De Spaanse club deed via de sociale media de voorstelling van de Rode Duivel. En dat deden ze in ware CSI-stijl.

Het leverde aandoenlijke beelden op, al leken ze wat amateuristisch. Het geld zit misschien al in de transfersom voor Van der Heyden.

Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 4 miljoen euro. Mallorca zou 2,5 miljoen euro betalen, al kan daar nog een dik miljoen euro bijkomen met een aantal bonussen.

Photonews

Het jeugdproduct van Anderlecht speelde in het verleden ook nog voor Oostende en Eindhoven. Nu is hij dus klaar voor een avontuur in Spanje.

¡Cómo nos gusta! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/HzBMLYgQ3C Real Mallorca (@RCD_Mallorca) July 18, 2023