'Anderlecht doet ultiem voorstel om smaakmaker te behouden'

Het is nog altijd niet zeker of Islam Slimani komend seizoen opnieuw voor Anderlecht speelt of niet. Jesper Fredberg zou ondertussen een ultiem voorstel gedaan hebben om hem alsnog te overtuigen.

Want er is concurrentie voor Anderlecht. Eerder kreeg Islam Slimani (35) al aanbiedingen uit het Midden-Oosten, maar die optie lijkt uitgesloten. De Algerijn gaf aan dat hij een avontuur in het Midden-Oosten niet ziet zitten.

Onlangs kwam er ook de optie om in Brazilië te voetballen. Braziliaanse media meldden dat Coritiba in Slimani zou geïnteresseerd zijn. Al zouden Algerijnse media zeggen dat hij ook over zo'n avontuur niet zo enthousiast is.

Het Algerijnse medium La Gazette du Fennec meldt nu dat Jesper Fredberg een ultiem voorstel zou doen om Slimani alsnog aan boord te houden. Vorig jaar was hij immers goed voor 9 doelpunten in 16 wedstrijden. Ook zou Slimani graag een tandem met Kasper Dolberg willen vormen. Toevallig hebben ze ook dezelfde zaakwaarnemer.