'Engeland lonkt naar OH Leuven-middenvelder'

Bij OH Leuven spelen ze mogelijk een middenvelder kwijt. Millwall toont interesse in Casper De Norre en de gesprekken zouden al opgestart zijn.

De voorbije 3 seizoenen speelde Casper De Norre voor OH Leuven. Al lijkt het erop dat hij de club zal verlaten. Volgens Het Laatste Nieuws zou Millwall interesse in de centrale middenvelder hebben.

De gesprekken tussen beide clubs zouden al opgestart zijn. Ook zou het de bedoeling zijn dat De Norre definitief zou vertrekken. Dan zou Millwall enkele miljoenen moeten neerleggen. Hij heeft nog een contract tot midden 2025 en momenteel is zijn transferwaarde 2,5 miljoen euro.

Millwall speelt momenteel in de Championship en is nog op zoek naar versterking. Momenteel heeft het slechts 20 spelers en 6 middenvelders onder contract staan, in de zware competitie die de Championship toch wel is.