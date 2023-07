Club Brugge en Ajax azen op JPL-smaakmaker, coach ziet de bui nog steeds hangen: "Dan gaan we ons niet verzetten"

Club Brugge wil er heel graag een JPL-smaakmaker bij. En er is ook concurrentie uit het buitenland. Die is wel van belang bij zijn eigen club en dus zit de zaak in een impasse.

Het gerucht over de mogelijke komst van Abdelkahar Kadri (22) van KV Kortrijk is ondertussen al enkele maanden oud. En het was Club Brugge menens. Ook Ajax Amsterdam aasde nadrukkelijk op de sterkhouders van De Kerels. Boter bij de vis was dan ook het devies. © photonews Een tijdje terug werden bedragen van om en bij de zes miljoen euro genoemd. Maar bij Kortrijk wordt Kadri ondertussen gezien als de absolute draaischijf. En dus zou de transfer van de Algerijnse spelmaker van de baan zijn. Coach Edward Still blijft wel op zijn hoede: "Op dit moment bouwen de de ploeg rond hem op. We weten dat hij hier geen vijf jaar meer zal zijn", klinkt het in Het Nieuwsblad. Ontwikkeling "Als er een interessant aanbod komt voor zowel club als speler, dan zullen we ons niet verzetten tegen een transfer." De ontwikkeling van de speler ging dan ook heel goed. Kadri maakte indruk vorig seizoen na een lange blessure. In 15 matchen scoorde de Algerijnse spelmaker 4 keer en gaf hij 1 assist voor KV Kortrijk.

