De lijst wordt nog wat langer: Union ziet opnieuw speler vertrekken, maar maakt mooie winst

Oussama El Azzouzi (22) verlaat Union al na een jaar. Voor Union de zoveelste speler die de club verlaat.

Union nam middenvelder Oussama El Azzouzi vorig jaar transfervrij over van het Nederlandse FC Emmen. In het begin speelde hij niet veel, maar op het einde van de competitie speelde El Azzouzi steeds meer door de afwezigheid van Teuma en Lynen.

El Azzouzi had nog een contract tot midden 2026 met optie op nog een jaar. Maar na amper één jaar vertrekt hij dus alweer bij Union. De Marokkaan trekt voor zo'n 2 miljoen euro naar het Italiaanse Bologna, waar Thiago Motta coach is. El Azzouzi won twee weken geleden nog de Africa Cup voor beloften, waar hij een van de basisspelers was in de ploeg.

De lijst met vertrekkers wordt zo nog wat langer bij Union. Want naast trainer Karel Geraerts vertrokken ook Siebe Van der Heyden (Mallorca), Teddy Teuma (Reims), Ismaël Kandouss (KAA Gent), Ilyes Ziani (Standard), Simon Adingra (terug naar Brighton), Yorbe Vertessen (terug naar PSV).