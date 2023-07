Een foutje of niet? Anderlecht-fans kunnen gloednieuw shirt kopen met speler die nog moet binnengehaald worden

Officieel is Islam Slimani nog geen speler van Anderlecht. De onderhandelingen zijn nog bezig, maar de vrije speler hapte nog niet toe. Het hoge salaris is een van de struikelblokken.

Al zou het kunnen dat de transfer wel al rond is, maar nog niet officieel. Op de clubwebshop kunnen fans immers een truitje van Slimani kopen. Meer bepaald het truitje voor volgend seizoen. Ofwel is het een foutje, ofwel komt er toch een verlengd verblijf.

In other news, Islam Slimani’s name is still available for printing. #RSCA pic.twitter.com/QYQZxMubaX