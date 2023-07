Supercup nu al binnen voor Antwerp? Defour geeft zijn aparte kijk op de wedstrijd

Zondag staat de Supercup op het programma. Met Antwerp-KV Mechelen staat er een mooie affiche op het programma.

Een week voor de start van de reguliere competitie staat met de Supercup al meteen een eerste prijs van het seizoen op het programma. Voor Antwerp zal het allicht belangrijk zijn om ook die derde prijs in drie maanden te pakken.

Maar bij KV Mechelen bekijken ze de wedstrijd toch anders. "De Supercup gaat tussen de bekerwinnaar en de titelhouder, wij zijn geen een van de twee om het heel eerlijk te zeggen", zei coach Steven Defour op de clubkanaal van KVM.

Een week voor de eerste competitiewedstrijd van KV Mechelen tegen Club Brugge bekijkt Defour de Supercup op zijn manier. "Dat is meer een testwedstrijd om te kijken hoever staan we, waar moeten we nog aan werken. Als laatste voorbereidingswedstrijd", stelde Defour nog.