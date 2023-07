Nog een vertrekker bij Union? 'Duitse subtopper gaat vol voor goudhaantje'

Bayer Leverkusen gaat vol voor Victor Boniface. Dat meldt Het Nieuwsblad. Hij zou zo'n 15 miljoen euro moeten kosten.

Afgelopen seizoen was Victor Boniface een van de revelaties. De spits van Union was in 51 wedstrijden (over alle competities heen) goed voor 17 doelpunten en 12 assists. Zo zorgde hij bijna mee voor de landstitel.

Ook in de Europa League was Boniface belangrijk met 6 goals en 2 assists. Zo maakte hij in de kwartfinales een doelpunt tegen Bayer Leverkusen. De Duitse club is de spits overigens nog niet vergeten, want volgens Het Nieuwsblad gaat de Duitse subtopper vol voor Boniface. Union vraagt zo'n 15 miljoen euro.

Boniface heeft nog tot midden 2026 een contract bij Union. Vorige zomer werd hij voor 2 miljoen euro van Bodo/Glimt gehaald.