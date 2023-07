Carl Hoefkens heeft een boodschap voor de supporters van Standard

Perfect was het zeker nog niet, maar het 1-1 gelijkspel van Standard tegen Hertha Berlijn was op z'n minst wel hoopgevend. Ook Carl Hoefkens is optimistisch.

"Qua intensiteit was dit geen oefenwedstrijd. Het is goed dat we zo'n match hebben kunnen spelen", aldus een tevreden Carl Hoefkens na de match.

"Het was moeilijk tegen een goed blok. Defensief stonden we er enorm in de eerste helft, we gaven weinig kansen weg.

Supporters

Op het einde van de match werden de Rouches beter, met dank ook aan de supporters. Die wisten hun keel open te zetten en zo voor een extra dimensie te zorgen.

"Als het stadion zich warm heeft gemaakt, dan kunnen we echt nog iets betekenen. Dat kan zeker ook zo zijn in het kampioenschap", geeft hij een duidelijke hint.