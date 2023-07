Daar is hij eindelijk! Noa Lang toont zich bij PSV

Deze zomer had Noa Lang eindelijk zijn langverwachte transfer te pakken. Eindelijk kon hij zich tonen bij zijn nieuwe club.

Noa Lang maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar het PSV voor een som van om en bij 12,5 miljoen euro. Hij tekende een contract tot medio 2028 bij de Nederlandse topclub. Het is niet helemaal de transfer die hij voor ogen had, maar het kan wel zijn carrière een nieuwe elan geven na een teleurstellend seizoen bij Club Brugge.

Heel even leek het erop dat het mis zou gaan bij zijn nieuwe club. In de eerste training moest hij door twee verzorgers van het terrein geholpen worden. Gelukkig voor hem en PSV viel de schade mee. De korte onderbreking in de voorbereiding zorgde ervoor dat hij even van zijn oude ploeggenoten afscheid kon nemen. Dat kan u HIER lezen.

Zaterdag maakte hij zijn officieel debuut voor PSV. In de gewonnen oefenwedstrijd tegen het Duitse FC Augsburg mocht hij 75 minuten opdraven. De wedstrijd werd met 1-2 gewonnen door PSV, maar Lang kon echter niet zijn stempel drukken door middel van doelpunten of assists.