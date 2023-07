Vincent Kompany looft Racing Genk en heeft nog veel werk voor de boeg voor de start van de Premier League

Vincent Kompany haalt de loftrompet boven voor Racing Genk na de verloren partij met Burnley tegen de Limburgers. Hij geeft zijn eigen ploeg nog even tijd voor het treffen met Manchester City.

Racing Genk kon zijn galawedstrijd tegen Burnley winnen en toont dat ze zo klaar zijn voor de voorrondes van de Champions League. Dat kan u HIER lezen.

“Het is leuk om hier nog eens te zijn. Genk is ook een mooie ploeg, leuk om ook de collega’s nog eens te zien. Ik denk dat ze verder staan dan ons, wat goed is voor hen want ze spelen dinsdag al”, haalde Kompany de loftrompet boven voor Racing Genk en Wouter Vrancken.

“Ik denk dat de eerste helft wel oké was. Voor ons was dit de eerste echt moeilijke wedstrijd. Een van de beste tegenstanders die we tot nu toe al gehad hebben. We waren de evenknie voor een lange tijd, maar op het einde minderde het wat door de wissels en de integratie van de spelers die nog wat tijd nodig heeft. De laatste vijftien minuten was dus niet echt top, voor de rest hebben we wel 90 minuten in de benen. Ik ga hier nog geen conclusies uit trekken", vervolgt Kompany.

Komende week speelt Burnley tegen de Portugese topper Benfica een oefenwedstrijd. Er is nog tijd om zich optimaal voor te bereiden tegen de start van de Premier League. “Er is geen enkele trainer in de wereld die zegt dat hij al klaar is met zijn ploeg in de voorbereiding. Elke dag moeten we stap voor stap bekijken. We weten wat we willen bereiken. We moeten nu nog voor evenwicht zoeken in de kern. Wat in de Premier League? Het hangt ervan af hoe we in de mercato voor de dag komen. Binnen die competitie zijn we de allerkleinsten. We zijn dus nog in opbouw.”