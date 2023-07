Luis Vazquez: concurrentie of hulp voor Dolberg?

Luis Vazquez wordt de nieuwe, extra spits van RSC Anderlecht. Rest de vraag: is dat te lijmen met de eerdere komst van Kasper Dolberg?

Kasper Dolberg is op prachtige wijze aan zijn avontuur begonnen bij RSC Anderlecht. Tegen Ajax Amsterdam scoorde hij meteen tegen een ex-ploeg.

Ondertussen is Luis Vazquez echter ook op weg naar paars-wit en dat doet hier en daar toch wat wenkbrauwen fronsen. Waarom 7 miljoen uitgeven voor een spits als je Dolberg al hebt?

Druk?

Al lijkt de komst van Vazquez er niet te komen om druk te zetten op Dolberg. Het gaat in tegendeel eerder om de druk van de schouders te halen.

De kans bestaat dat beiden samen zullen spelen. Gezien beider prijskaartjes lijkt dat haast immanent: 7 miljoen euro op de bank zetten lijkt niet logisch.

Misschien dat Vazquez met zijn profiel wel in de rug van Dolberg kan spelen. In een systeem met twee spitsen was hij sowieso al het meest performant.