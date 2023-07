'Union SG wil gewezen jonge Duivel weghalen in Nederland'

Union SG is bezig aan een héél erg actieve zomermercato. Nu is er ook interesse in Othmane Boussaid.

Samen met onder meer Yari Verschaeren en Nicolas Raskin speelde Othmane Boussaid tot vijf keer toe bij de beloften van de Rode Duivels. Hij maakte toen veel indruk. Union SG Boussaid werd in Lierse opgeleid en werd een sterkhouder in Nederland, waar hij in 2018 tekende voor Utrecht en nu nog steeds speelt. Al zou hij nu dus andere oorden kunnen opzoeken. Volgens diverse bronnen zou hij kunnen tekenen bij Union SG. Vorig seizoen was hij goed voor 3 goals en 7 assists bij Utrecht.