'Verrassende Belgische club troeft Genk, Club Brugge en Fiorentina af met miljoenenbod'

Club Brugge en Racing Genk hadden hun oog laten vallen op dezelfde speler. Het zou gaan om een Argentijnse defensieve middenvelder. Maar uiteindelijk lijkt hij op weg naar ... Westerlo.

Volgens lokale media in Argentinië zouden zowel Club Brugge als Racing Genk belangstelling tonen in de 20-jarige Ignacio Miramon. De jonge defensieve middenvelder komt uit voor het Argentijnse Gimnasia.

Miramon is Argentijns jeugdinternational en zou in de belangstelling staan van nog heel wat andere teams. De speler kwam in totaal 28 keer uit voor Gimnasia, en was op het WK U20 actief met de Argentijnse beloftenploeg.

Fiorentina

Fiorentina is een van de geïnteresseerden, maar het is gek genoeg Westerlo dat al het hoogste bod heeft gedaan. Dat is er eentje van om en bij de vijf miljoen euro.

Nog niet genoeg voor Gimnasia, maar wel al een serieuze stap in de goede richting. Het toont bovendien nogmaals aan dat het de sterke mannen bij de Kemphanen een nieuwe weg zijn ingeslagen.