Virus: Wouter Vrancken heeft een verklaring voor gebrek aan energie tegen Genève

Racing Genk speelde 1-1 gelijk op bezoek bij Servette Genève, maar er ging vooral een virus rond. Een slechte timing, zoveel is duidelijk.

De 1-1 in Genève is geen slechte zaak voor Genk, al had er misschien meer ingezeten. Volgende week zullen ze vol aan de bak moeten.

Er was toch ook iets om rekening mee te houden in het gelijkspel. En dat is ... een buikvirus. Dat gaf Wouter Vrancken achteraf toe.

Maagvirus

Problemen met de maag hebben een aantal spelers van hun stuk gebracht. "Bilal El Khannouss, Patrick Hrosovsky en Bryan Heynen waren in de namiddag nog ziek, maar wilden graag spelen", aldus Vrancken.

"Het heeft een rol gespeeld en is een verklaring voor het tekort aan energie dat we in ons spel brachten. Daardoor waren we verdedigend fragiel. Laat ons hopen dat het virus hier blijft en dat we niet met extra zieken moeten afrekenen binnen enkele dagen."