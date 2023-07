OFFICIEEL: Anderlecht troeft Barcelona af en haalt toptalent van Chelsea naar Brussel

Een nieuwe dag, een nieuwe aankondiging. Tudor Mendel-Idowu is de volgende aanwinst van RSC Anderlecht. De flankaanvaller komt transfervrij over van Chelsea FC.

Mendel-Idowu zette zijn krabbel onder een contract voor drie seizoenen in het Lotto Park. In de overeenkomst zit een optie voor een extra optie vervat.

London's finest. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Welcome aboard, Tudor Mendel-Idowu. The young talent joins the Mauves on a three-year deal. 🟣⚪ pic.twitter.com/kRaLJAjQed