'Everton wil goudhaantje uit A-kern Club Brugge wegplukken'

Club Brugge begint aan het nieuwe seizoen onder Ronny Deila. Benieuwd of die de jeugd evenveel kansen gaat geven als Rik De Mil eind vorig seizoen.

Club Brugge begint er dit weekend aan met een wedstrijd tegen KV Mechelen. Ronny Deila rekent daarin mogelijk opnieuw op Antonio Nusa.

De 18-jarige Noor met een transferwaarde van vier miljoen euro volgens Transfermarkt mocht ook tegen Aarhus al 73 minuten meespelen. En de vraag is of blauw-zwart hem nog lang kan houden.

Volgens Engelse bronnen zou Everton alvast naarstig op zoek zijn naar aanvallend geweld en daarbij ook bij de winger van Club Brugge zijn uitgekomen. De gesprekken om hem eventueel los te weken zijn lopende volgens die Engelse bronnen.

De kans dat Nusa met een contract tot 2027 in Jan Breydel zal vertrekken is eerder klein. The Toffees hebben in ieder geval ook nog alternatieven op het oog. Zo staat ook Brian Brobbey van Ajax Amsterdam op de radar.