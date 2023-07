Meer bevestiging kan er niet zijn: 'Topschutter van Cercle Brugge voor miljoenen op weg naar de uitgang'

Geen spoor van Ayase Ueda bij Cercle Brugge tegen Antwerp. De Japanner is namelijk op weg naar Nederland.

Cercle Brugge verbaasde vorig seizoen met attractief voetbal en eindigde uiteindelijk op de zesde plaats. Miron Muslic kon daarbij rekenen op de goals van de Japanner Ayase Ueda, die maar liefst 18 keer scoorde.

Maar dit seizoen moet Cercle wellicht op zoek naar een nieuwe doelpuntenmaker. Ueda reisde met Cercle nog mee af naar het Van der Valk hotel in Antwerpen, maar in de selectie was geen spoor van de Japanner. Wellicht reisde hij al door naar Nederland.

Ueda trekt volgens Het Nieuwsblad voor zo'n 8 miljoen euro naar Nederlands kampioen Feyenoord. Technisch directeur Carlos Avina wilde 10 miljoen euro, maar zover komt het dus niet. Al kan dat bedrag door de bonussen nog benaderd worden.