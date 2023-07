OFFICIEEL: Westerlo legt enkele miljoenen voor een speler van AS Roma neer

Westerlo heeft opnieuw op de transfermarkt toegeslagen en opnieuw heeft het daarvoor enkele miljoenen voor neergeteld. Deze keer heeft het Bryan Reynolds definitief vastgesteld. Hij speelde het afgelopen seizoen al voor Westerlo.

Het afgelopen seizoen speelde Bryan Reynolds al voor Westerlo. Op de rechtsback profileerde hij zich al snel als een van de sterkhouders. De Amerikaan speelde in totaal 34 wedstrijden en was daarin goed voor 1 doelpunt en 5 assists.

Die prestraties overtuigde Westerlo voldoende om Reynolds definitief binnen te halen. Het kocht hem voor 3,5 miljoen euro definitief van AS Roma over, dat ooit nog 6 miljoen euro voor hem had betaald. Reynolds tekende voor 4 seizoenen.

Eerder viel Reynolds ook al eens op de Belgische velden te bewonderen. In januari 2022 huurde KV Kortrijk hem voor een half seizoen. Hij speelde er 9 wedstrijden en was er goed voor een doelpunt.