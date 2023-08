Voormalig Rode Duivel erg scherp voor Rouches na povere wedstrijd: "Met deze kern halen ze geen top zes"

Standard wil dit jaar voortbouwen op het degelijke seizoen van vorig jaar, maar begon daar alvast niet goed mee. Na een bijzonder matige wedstrijd ging het 1-0 ten onder tegen STVV.

Het is hoe dan ook uit den boze om nu al grote voorspellingen over het seizoen te maken, maar Philippe Albert was voor RTBF bijzonder hard voor Standard. "Op dit moment is Standard minder sterk dan vorig jaar", begint de ex-speler van Anderlecht zijn relaas.

"Kwaliteitsspelers zijn vertrokken en niet per se vervangen omdat het spelers met een ander profiel zijn. Vorig seizoen waren er spelers die een wedstrijd in vuur en vlam konden zetten. Dat is minder het geval. Met deze kern halen ze geen top zes", aldus Albert.

Hoe dan is er nog geen reden tot paniek, want ook vorig seizoen wachtte de Luikse club lang met inkomende transfers. Filippo Melegoni kwam op op 31 augustus naar de Vurige Stede, terwijl Philip Zinckernagel (die nu bij Club aan de slag gaat) en Steven Alzate de kern pas op 6 september vervoegden.