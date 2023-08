Het middenveld van Anderlecht zal er tegen Antwerp al heel anders uitzien: deze jongens krijgen waarschijnlijk hun kans

Dat het middenveld van Anderlecht vrijdag door de mand viel, is een understatement. Sindsdien is er in Neerpede al een aardig woordje gesproken. Niet enkel met de spelers zelf, maar ook met de technische staf. En er zijn knopen doorgehakt...

Zoals Het Nieuwsblad al meldde, mogen de drie die vrijdag op het veld stonden inderdaad vertrekken bij een goed bod. Het is een utopie dat Fredberg deze zomer nog Diawara, Arnstad én Ashimeru verkocht krijgt. Maar eigenlijk zou hij liefst afgeraken van Diawara, de man die het meest kost en de kleinste doorverkoopwaarde heeft. Op zijn positie komen er nog heel wat andere middenvelders in aanmerking. Denk maar aan Marco Kana, die door Brian Riemer hard geapprecieerd wordt. Kana en Leoni De kans is zelfs heel groot dat Kana, veel rustiger aan de bal en technisch sterker, zondag aan de aftrap komt tegen Antwerp. Hij is niet de enige wijziging die zal doorgevoerd worden. De 23-jarige Théo Leoni staat ook dichtbij een basisplaats. Ook hij is meer op zijn gemak aan de bal dan Arnstad en speelt de bal liefst richting doel van de tegenstander, terwijl de Noor veelal kijkt naar de makkelijke oplossing achteruit. Ashimeru zou dan nog zijn kans krijgen. Rekening houden met Verschaeren Het zijn voorlopig allemaal wel lapmiddelen, want Jesper Fredberg wil er minstens één grote versterking nog bij op het middenveld. Liefst een man die zowel 'acht' als 'tien' kan spelen. Zodanig dat als Yari Verschaeren terugkeert, er voor hem ook nog plaats is. Want dat is één van de zaken waar rekening moet mee gehouden worden. Verschaeren op het niveau dat hij speelde voor zijn blessure vertegenwoordigt heel wat kapitaal, wat de club nog altijd nodig heeft. Na Nieuwjaar zou hij er weer bij lopen en hij mag niet geblokkeerd worden. Een moeilijke evenwichtsoefening allemaal.